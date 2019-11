«Dacci i soldi per tornare nel nostro Paese», parroco strattonato e rapinato in canonica

Prete strattonato e rapinato in canonica da due persone che si erano finte bisognose di aiuto, ma che invece erano due delinquenti. E' successo il giorno di Ognissanti, a Vigolo Marchese, nel territorio del comune di Castellarquato. Due giovani stranieri si sarebbero introdotti in canonica sorprendendo il parroco, 75enne, da solo e gli avrebbero chiesto soldi per tornare nel proprio Paese d'origine. Mosso dalla pietà e fidandosi il sacerdote ha girato loro le spalle per dirigersi verso il nascondiglio dove teneva qualche centinaio di euro per le emergenze. Improvvisamente i ragazzi gli si sono avventati contro e, dopo averlo strattonato con violenza, lo hanno rapinato del denaro, circa 500 euro. Una volta raggiunto lo scopo dell'incursione sono scappati a bordo di un'auto. Il parroco, dopo essersi ripreso dalla violenza, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri e anche il 118: il sacerdote ha anche accusato un lieve malore in seguito allo choc.