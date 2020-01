Ruba 500 euro di bigiotteria dal magazzino dove lavora, arrestato

E' stato visto da un suo responabile ed è stato poi arrestato dai carabinieri. E' accaduto il 3 gennaio al Logistic Park di Castelsangiovanni e nei guai è finito un 35enne italiano pizzicato con circa 500 euro di bigiotteria marchiata Zara sottratta da un bancale nel magazzino in cui lavora. L'uomo è stato arrestato per furto e la merce restituita. E' comparso il 4 gennio in tribunale per la direttissima difeso dall'avvocato Eleonora Carini davanti al pm Sara Macchetta e al giudice Gianandrea Bussi. Il processo è stato rinviato per la richiesta del legale dei termini a difesa mentre il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di firma in attesa dell'udienza successiva.