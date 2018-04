Sarmato, guardia giurata salva un cucciolo di cane che si era perso

Aveva appena terminato un controllo in una ditta di Sarmato, la guardia che, nel pomeriggio del 2 aprile, ha notato la presenza di un cagnolino in un campo adiacente all’azienda. La guardia si è avvicinata all’animale riuscendo a conquistare la sua fiducia e, riscontrando la mancanza di collare e targhetta di riconoscimento, ha segnalato il fatto alla centrale operativa di Metronotte Piacenza, richiedendo l’invio sul posto della Polizia Zoofila. Il cucciolo, di circa tre mesi di età, è stato così tratto in salvo dagli agenti, che lo hanno preso in consegna per gli accertamenti e per evitare che l’animale potesse mettersi in pericolo o provocare incidenti.