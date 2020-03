La polizia gli chiede i documenti e lui scappa di corsa per tre chilometri

Fermato dalla polizia fugge di corsa per tre chilometri, ma alla fine è stato bloccato e denunciato. Nei guai è finito un albanese di 22 anni, regolare in Italia e incensurato, che nel pomeriggio del 31 marzo è stato fermato a piedi da una pattuglia della volante nella zona della Galleana per un normale controllo. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, il giovane senza motivo ha spinto un agente e ha iniziato a scappare di corsa, prima attraverso i campi e poi anche in tangenziale. La polizia, che nel frattempo si è messa all'inseguimento, ha chiesto rinforzi e sul posto sono arrivati anche gli agenti in borghese della squadra mobile e della sezione anticrimine. Sono stati loro a individuare il fuggitivo, grazie a una descrizione fornita dai colleghi, vicino a un supermercato della Besurica. Addosso non aveva stupefacenti come la polizia poteva sospettare, ma è stato comunque denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per la violazione delle disposizioni anti contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.