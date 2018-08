Scende in tempo dall'auto che prende fuoco

Un uomo si è salvato appena in tempo nella tarda mattinata del 28 agosto, quando è sceso dalla sua auto, una Grand Cherokee, che ha preso fuoco all'improvviso. Dai primi accertamenti pare che si sia trattato di un cortocircuito, oppure un problema meccanico, avvenuto mentre stava percorrendo la strada provinciale per Cortemaggiore, vicino alla località Croce Grossa, alle porte della città. Quando il conducente si è accorto delle prime fiamme, ha accostato subito ed è sceso per attendere l'arrivo dei vigili del fuoco: la squadra dei pompieri ha poi spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo che, però, è andato quasi completamente distrutto.

