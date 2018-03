«I mezzi di soccorso sono vecchi e le nostre sedi fatiscenti». Sciopero dei vigili del fuoco

Parco mezzi vecchio, sedi fatiscenti e diminuzione del dispositivo di soccorso regionale, ovvero delle colonne mobili indispensabili in caso di calamità. Sono solo alcune delle motivazioni per cui i vigili del fuoco, insieme alle sigle sindacali Cgil Fp, Fns Cisl, Uilpa, Usb e Conapo, hanno indetto uno sciopero regionale fissato per lunedì 26 marzo, dalle 10 alle 14, con un presidio a Bologna davanti al comando di via Aposazza.

«Abbiamo bisogno di mezzi nuovi per garantire un elevato standard di soccorso tecnico urgente sul territorio - si legge in una nota dei sindacati - Oltre alla riqualificazione delle sedi di servizio per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e dei problemi strutturali. Inoltre protestiamo anche per la diminuzione del dispositivo di soccorso regionale ovvero le Colonne Mobili indispensabili in caso di calamità»

«In questa giornata - conclude la nota - si chiede a tutto il personale della regione di astenersi dal servizio mensa, ricordando che la partecipazione allo sciopero non comporta alcuna trattenuta stipendiale e mettendo a disposizione un punto di ristoro all’ingresso del comando bolognese».