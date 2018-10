Seguono il cliente e trovano il pusher: in garage 3 chili e mezzo di droga

Trentacinque panetti di hascisc da un etto ciascuno per tre chili e mezzo e per un guadagno che si poteva aggirare attorno agli 11mila euro. In manette per spaccio e per detenzione di droga ai fini di spaccio un foggiano di 44 anni e un 26enne piacentino, entrambi residenti a San Nicolò e incensurati. Li hanno arrestati i carabinieri della stazione Levante nella giornata del 21 ottobre. In città hanno agganciato l'auto del 26enne, noto per essere un assuntore, e lo hanno seguito: avevano capito che stava andando a comprare stupefacente. A San Nicolò lo scambio. Il giovane ha parcheggiato davanti alla casa del foggiano che gli ha aperto il cancello, poi lo scambio di un panetto da un etto sull'uscio di casa e le manette. Vista l'ingente quantità anche il 26enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, il 44enne per spaccio e detenzione: nel garage, ben nascosti, i militari hanno trovato 34 panetti marchiati "HA", "€" e "BOGTI" di diverso spessore. Verosimilmente indicano una diversa qualità. Il foggiano lavora e vive con la famiglia conducendo all'apparenza una vita normale, il giovane invece è nullafacente. Entrambi su disposizione del pm Antonio Colonna sono stati portati alle Novate. Si tratta dell'ennesimo arresto per droga dei carabinieri della caserma di via Caccialupo guidati dal maresciallo Marco Orlando.

