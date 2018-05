«Silva non era in grado di intendere e di volere ed è socialmente pericoloso»

Al momento del fatto, cioè quando tentò di uccidere la moglie e il figlio, Aldo Silva era incapace di intendere e di volere. Inoltre, secondo gli psichiatri che lo hanno visitato è pericoloso socialmente. Migliorano intanto le condizioni della donna, ricoverata all’ospedale di Castelsangiovanni e del figlio che è stato dimesso. Entrambi hanno trascorso un lungo periodo all’ospedale di Parma, a causa della gravità dei traumi. E’ il risultato della perizia stilata dai due psichiatri - Mario Mantero di Milano e Giacomo Filippini di Brescia - che ha risposto al secondo quesito posto dal sostituto procuratore Matteo Centini, titolare delle indagini sul tentato omicidio che vede Silva indagato per la drammatica notte tra il 20 e il 21 febbraio, a Castellarquato, quando scatenò la violenza contro la moglie e il figlio che stavano dormendo.

Il primo quesito riguardava la compatibilità con il carcere di Silva. Secondo i medici, l’uomo, affetto da sindrome bipolare (che però non avrebbe pregiudicato la sua capacità razionale di fare progetti; secondo l’accusa, infatti, il gesto di violenza sarebbe stato premeditato) non può stare in una cella. Attualmente si trova a Reggio Emilia, dove nel carcere esiste una struttura per accogliere i detenuti psichiatrici. La procura ha già chiesto che l’uomo venga trasferito in una Rems (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), struttura protetta per i pazienti che hanno commesso reati efferati.

L’udienza si è svolta davanti al giudice per l’udienza preliminare, Luca Milani, pm Matteo Centini e agli avvocati coinvolti nell’indagine: Sisto Salotti, il difensore di Silva; Mara Tutone e Zaira De Biase, curatori speciali che assistono la madre e Fausto Cò avvocato del figlio. I periti hanno un ultimo quesito da sciogliere. Entro i primi di luglio dovranno dire, sempre sulla base del quesito della procura, se siano state seguite le linee guida della terapia che il 62enne stava svolgendo nel reparto di Diagnosi e cura. La procura, infatti, ha indagato due psichiatri dell’Asl - assistiti dall’avvocato Stefano Moruzzi - che avevano in cura Silva. Il pm vuole verificare che siano state rispettate le procedure di cura del paziente e se ci fossero segnali che l’uomo potesse diventare pericoloso.