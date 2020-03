Solo quattro comuni non registrano casi di positività

Alle ore 12 del 12 marzo il territorio piacentino registra oltre seicento contagi (per la precisione 630). Come sono distribuiti sul territorio le positività? Sono pochissimi i territori comunali che non sono stati toccati dal Coronavirus: Zerba, Ottone, Cerignale tra Val Boreca e Valtrebbia, Ziano in Valtidone. Tutti gli altri 42 comuni registrano casi accertati.

I CASI ACCERTATI COMUNE PER COMUNE

Agazzano 5 casi

Alseno 2

Alta Val Tidone 6

Besenzone 1

Bettola 5

Bobbio 2

Borgonovo Val Tidone 12

Cadeo 10

Calendasco 2

Caorso 9

Carpaneto Piacentino 9

Castel San Giovanni 17

Castell'Arquato 4

Castelvetro piacentino 8

Coli 2

Cortebrugnatella 1

Cortemaggiore 6

Farini 2

Ferriere 4

Fiorenzuola d'Arda 33

Gazzola 7

Gossolengo 13

Gragnano 2

Gropparello 2

Lugagnano 2

Monticelli d'Ongina 12

Morfasso 1

Piacenza 312

Pianello Val Tidone 2

Piozzano 1

Podenzano 30

Ponte dell'Olio 10

Pontenure 9

Rivergaro 29

Rottofreno 21

San Giorgio piacentino 16

San Pietro in Cerro 1

Sarmato 5

Travo 6

Vernasca 2

Vigolzone 5

Villanova 2