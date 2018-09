Spaccia hascisc davanti alla stazione, arrestato richiedente asilo

Un richiedente asilo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Levante nel pomeriggio del 13 settembre. Il giovane gambiano ospitato in una struttura a Caorso è stato visto dai militari cedere a un milanese di 24 anni (segnalato poi come assuntore di droga alla Prefettura) un involucro in cambio di 5 euro davanti alla stazione in piazzale Marconi. I carabinieri li hanno bloccati entramabi: lo straniero aveva appena venduto 2.6 grammi di hascisc, mentre in tasca aveva 130 euro in contanti, un bilancino di precisione e un coltellino. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Sarà processato per direttissima.