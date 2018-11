Statue rubate dalla chiesa nel 2009 e ritrovate in Toscana. Riconsegnate al parroco

Due statue del 1800 raffiguranti “Santi Vescovi” rubante l’8 ottobre 2009 nella chiesa Parrocchiale di Castelnuovo Fogliani, nel comune di Alseno, sono state ritrovate circa un anno fa in Toscana grazie ad una segnalazione di un antiquario che si era rivolto ai carabinieri, col sospetto che potesse trattarsi di merce rubata. Da lì i militari dell’Arma del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) di Firenze, hanno impiegato circa un anno per risalire alla provenienza dei due busti in legno e lamina argentata, grazie anche al prezioso strumento di cui dispongono e che gestiscono: la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

Sono stati loro, con il maggiore Lanfranco Disibio, a riconsegnarle al parroco di Castelnuovo, don Ferdinando Bisagni, nel pomeriggio di giovedì 15 novembre. Presenti anche il maggiore Biagio Bertoldi e il luogotenente Antonino Lauria, rispettivamente in rappresentanza della Compagnia e della Stazione carabinieri di Fiorenzuola, il sindaco di Alseno Davide Zucchi, Anna Cocciolimastroviti della Soprintendenza dei beni artistici e culturali di Parma e Piacenza, Susanna Pighi dell’ufficio beni ecclesiastici culturali della Curia di Piacenza.

Le indagini dei carabinieri del Comando Tpc di Firenze hanno avuto inizio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Massa, a fine 2017 quando un collezionista della Lunigiana che nel 2013 acquistò i due busti da un rigattiere, segnalò la dubbia provenienza ai militari. «A fare insospettire l’antiquario – ha spiegato il maggiore Disibio - fu la notizia del coinvolgimento del venditore in un’indagine per ricettazione di opere d’arte, in particolare di un quadro trafugato nel Milanese. Il collezionista, che già aveva anticipato la somma di duecento euro per l’acquisto dei due busti decise non portare a termine l’affare. Nel frattempo venne a mancare il rigattiere e le statue, già in parte pagate, vennero prese in carico dal antiquario che nell’estate del 2017 decise di rivolgersi ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, per far sì che venisse accertata la provenienza dei due busti ecclesiastici». Grazie all’ausilio della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita proprio da questo reparto dell’Arma, i militari sono riusciti ad accertare che la coppia di sculture errano state rubate dall’altare maggiore nella chiesa “San Biagio Vescovo Martire” di Castelnuovo nel 2009. Molto probabilmente il furto avvenne in orario di apertura della chiesa, «il che fa emergere la sensibilità di questi luoghi, soprattutto nei piccoli paesini di provincia» - ha aggiunto la Cocciolimastroviti. «Ora dovremmo individuare un’idonea collocazione nella chiesa», ha concluso.

Ha spiegato il maggiore Disibio: «La Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti si conferma uno strumento indispensabile per l’attività investigativa che, unito all’impegno, alla determinazione ed alla professionalità dei militari del Comando Tutela Patrimonio Culturale, permette, come in questo caso, di individuare opere rubate anche a distanza di molti anni dagli eventi delittuosi». Il maggiore Bertoldi ha voluto evidenziare «la collaborazione e la sinergia tra l’Arma territoriale e i reparti specializzati: più noi riusciamo a raccogliere segnalazioni dettagliate e approfondite che vengono poi condivise con i colleghi degli altri comandi, più si alza la probabilità di risolvere casi in tempi brevi e si arriva a momenti di positivi e gioiosi per la comunità».

