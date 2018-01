Strada Provinciale 587R di Cortemaggiore, da lunedì 8 modifiche alla viabilità

Sono in fase di esecuzione lavori di realizzazione di una pista ciclabile nel centro abitato di Chiavenna Landi, che verranno eseguiti lungo la strada provinciale in oggetto, nel Comune di Cortemaggiore. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si è resa necessaria l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per tutte le categorie di veicoli. Tale disposizione verrà istituita lungo la Strada Provinciale n. 587R in tratti vari, dalla progressiva km. 9+255 alla progressiva km. 9+438 a partire da lunedì 08.01.2018 a giovedì 08.03.2018 dalle ore 8,00 alle ore 18,00.