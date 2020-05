Stretta sulla movida, controlli intensificati nel primo fine settimana di apertura di bar e ristoranti

Dopo il via libera all'apertura di bar, ristoranti, negozi anche non alimentari, parrucchieri avvenuto il 18 maggio, la polizia locale di Piacenza ha intensificato i controlli con pattuglie dedicate che vigileranno sul rispetto delle norme anti Covid che prevedono distanziamento sociale, mascherine, gel igienizzanti etc. Negli ultimi 15 giorni sono 7 le sanzioni elevate a bar, locali ed esercizi pubblici sia in centro storico sia in periferia, comminate per alcune inottemperanze a vario titolo. Le multe vanno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3mila. I controlli saranno intensificati nel fine settimana che è il primo dall'apertura. Le pattuglie si concentreranno nei luoghi della movida e nelle aree di aggregazione. Nelle ultime settimane sono stati 30 gli esercizi commerciali e i locali pubblici finiti nel mirino.

