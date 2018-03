Studia per la patente sull'auto accesa in garage, intossicato dal gas di scarico

Un ragazzo di origine straniera è stato trovato privo di sensi in un garage di un condominio in via Martiri della Resistenza nel pomeriggio del 25 marzo. Da una prima ricostruzione effettuata dalle volanti della polizia, pare che il giovane fosse andato in garage per trovare un po' di tranquillità: voleva studiare per il quiz della patente. Ha acceso l'auto per scaldarsi ed è salito a bordo ma il gas di scarico lo avrebbe intossicato facendolo svenire. I famigliari, che non lo vedevano rientrare, hanno dato l'allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'auto infermieristica e i volontari della Croce Rossa. Il giovane è stato stabilizzato e portato in ospedale. Non si trova in pericolo di vita.