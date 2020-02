Trovano due portafogli pieni di soldi e li portano subito alla Polizia Locale. Zandonella: «I piacentini hanno grande senso civico»

“E’ una notizia che, in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità, fa particolarmente piacere e conferma, una volta di più, il senso civico e la generosità dei piacentini”. Con queste parole l’assessore alla Sicurezza urbana Luca Zandonella commenta la restituzione di ben due portafogli, avvenuta ieri, nelle mani degli agenti della Polizia Locale in servizio presso la sede del Municipio a Palazzo Mercanti, da parte di due cittadini. Il primo, con all’interno 320 euro, è stato trovato in via Arata, mentre il secondo, raccolto in piazza Cavalli, conteneva 650 euro. Entrambi sono stati consegnati ai legittimi proprietari. “Ringrazio i nostri due concittadini – conclude Zandonella – protagonisti di un gesto davvero lodevole, semplice eppure significativo, che in un contesto che vede purtroppo la prevalenza di brutte notizie conforta e rinfranca lo spirito” .