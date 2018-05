Trovato sano e salvo l'uomo scomparso vicino a Coli

E' stato ritrovato sano e salvo, seppure in stato confusionale, l'uomo piacentino di 77 anni, Pasquale Agnelli, che era stato dato per dipresso dall'alba del 5 maggio dopo che non aveva fatto rientro a casa dal giorno prima. I vigili del fuoco e la protezione civile di Piacenza, insieme al soccorso alpino e ai carabinieri, lo hanno individuato nel tardo pomeriggio del 5 maggio non lontano dalla località Costiere di Coli dove erano concentrate le ricerche e dove era stato allestito anche il campo base. Sulla zona ha volato a lungo anche un elicottero dei vigili del fuoco di Bologna. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Bobbio a bordo dell'leicottero dei vigili del fuoco che hanno recuperato l'anziano grazie al verricello.