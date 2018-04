Ubriachi alla guida, ritirate dalla Stradale quattro patenti

Quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 38 automobilisti controllati. E' il bilancio dei controlli che gli agenti della polizia stradale di Piacenza hanno condotto l'altra sera con due pattuglie in città.

In particolare le patenti, ritirate sul posto, hanno riguardato quattro piacentini (tre uomini di età compresa tra 26 e 55 anni e una donna di anni 38). Il valore del tasso alcolemico è risultato essere superiore a 1,5 gr./lt per il più giovane conducente controllato (classe 1992) residente in provincia mentre il secondo piacentino (classe 1981) residente in città verrà segnalato all’autorità giudiziaria per il medesimo reato in quanto rifiutava di sottoporsi all’accertamento alcolemico pur manifestando i sintomi di “ebbrezza alcolica”.

La donna, risultata positiva al test (classe 1980) aveva un tasso alcolemico ricompreso nella seconda fascia (tra 0,8 e 1,5 gr/lt) mentre, l’ultimo conducente risultato positivo al test (classe 1962) avendo un tasso di alcol inferiore a 0,8 gr/lt., è stato sanzionato solo amministrativamente ( €. 532,00 oltre al ritiro della patente per la sospensione compresa fra tre e sei mesi).

«I periodici controlli - si legga in una nota della Stradale di Piacenza - finalizzati a contrastare il pericoloso fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, proseguiranno incessantemente anche nei prossimi mesi dell’anno nella certezza che possano costituire utile deterrente a pericolose condotte di guida».