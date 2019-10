Botte e insulti ai carabinieri che gli avevano chiesto i documenti, arrestato

Ha preso a calci e testate i carabinieri, poi non senza fatica è stato caricato sulla gazzella e portato in caserma. Nottata movimentata quella del 2 ottobre per un 40enne padovano nel Piacentino per lavoro: è un artigiano nel settore edile. L'uomo era davanti al Bar Country a Borgonovo e, completamente ubriaco, ha molestato pesantemente gli avventori e i titolari che hanno avvertito il 112. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i militari di Sarmato, quando gli hanno chiesto i documenti l'uomo ha dato in escandescenze e li ha aggrediti e insultati diventando molto violento. Ne è nata una colluttazione alla quale hanno preso parte anche i carabinieri del Radiomobile di Piacenza mandati in supporto anche per evitare che l'uomo potesse farsi male, essendo totalmente fuori di sé. Per lui è stata fatta anche arrivare un'ambulanza nel tentativo di calmarlo. Una volta a bordo della gazzella è stato condotto a Piacenza dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali aggravate (un maresciallo è rimasto ferito e ne avrà per sette giorni). Nella mattina del 2 ottobre è comparso in tribunale per la direttissima davanti al giudice Gianandrea Bussi e al pm Monica Bubba difeso dall'avvocato Giuseppe Coiro. Il legale ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato, per il 40enne il giudice ha disposto l'obbligo di firma. L'uomo non si ricorderebbe, colpa dell'alcol, quanto aveva fatto nella notte.