Ubriaco picchia un ragazzo e due donne poi scappa: bloccato da polizia e carabinieri

Due donne e un ragazzo feriti e portati in pronto soccorso e un uomo in questura che potrebbe averli picchiati durante una lite. Sono ancora da chiarire i contorni di quanto successo poco dopo le 20 del 5 maggio a piazzale Marconi davanti al kebab New Bar all'angolo con via Torricella, e già salito più volte alla ribalta delle cronache locali per fatti simili. Da quanto per ora ricostruito sembra che per motivi ancora non noti, un uomo dell'Est visibilmente ubriaco avrebbe aggredito un giovane, che forse conosceva, che si trovava in compagnia della madre e di una amica, anche loro dell'Est. Le donne sono intervenute in sua difesa e a loro volta sarebbero state picchiate. Molte le persone che hanno assistito alla scena e che sono intervenute anche se in pochissimi secondi sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti e i carabinieri del Radiomobile. Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo è scappato in via Torricella dove è stato raggiunto e bloccato al termine di una colluttazione e caricato in auto. E' stato portato in questura e la sua posizione è al vaglio. I poliziotti stanno ricostruendo quanto accaduto anche grazie alle testimonianze di chi ha assistito all'aggressione. Sul posto per soccorrere i tre feriti, lievi, un'ambulanza della Croce Bianca.

