Grave dopo la caduta dal secondo piano

Sono gravi le condizioni di un uomo che nel tardo pomeriggio di sabato 17 agosto è precipitato dal secondo piano di un'abitazione in via Veneto. Qui, intorno alle 19,20, sono accorse le volanti della polizia, l'automedica del 118, l'ambulanza della Croce bianca e i vigili del fuoco. L'uomo, gravemente ferito alla testa dopo la caduta nel vuoto, è stato trovato riverso nel cortile interno di un complesso residenziale. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso, non è escluso che nelle prossime ore possa essere trasferito all'ospedale Maggiore di Parma. Gli agenti delle volanti stanno ora indagando per chiarire la dinamica: se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario da parte dell'uomo stesso.

