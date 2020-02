Trovato morto nel sottopasso di via dei Pisoni, indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti della polizia sul ritrovamento all'alba del 4 febbraio di un uomo morto nel sottopasso in via dei Pisoni. Si tratta di un marocchino che pare presentasse una piccola ferita alla testa e una alla mano: traumi che, dai primi accertamenti, potrebbero essere compatibili con una caduta accidentale, anche se al momento non viene esclusa alcuna altra ipotesi. Il corpo è stato infatti trovato riverso a pancia in giù e vicino a una bicicletta. Sulla salma dello straniero, che è stato identificato per un 56enne, la procura di Piacenza potrebbe chiedere l'autopsia. Sul posto, insieme al 118 che ha constatato il decesso, sono intervenuti le volanti e la polizia scientifica.