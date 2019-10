Vede la polizia, scappa e si libera della droga: arrestato

Quando ha visto la polizia è scappato e ha gettato a terra 12 grammi di marijuana, tutto invano: è stato bloccato e arrestato. E' accaduto nel pomeriggio del 28 ottobre nei giardini di via Campesio e nei guai è finito un 23enne piacentino nullafacente con alle spalle precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Il giovane era seduto su una panchina e quando ha visto passare la volante, impegnata costantemente in controlli del territorio anche volti al contrasto dello spaccio, si è alzato, è saltato sulla bici ed è scappato. Dopo un breve inseguimento, durante il quale ha gettato un involucro con la droga, è stato bloccato dai poliziotti in via Veneto: addosso aveva 480 euro in contanti. Nell'abitazione che condivide con i genitori i poliziotti hanno trovato due barattoli in vetro con tracce di marijuana, un bilancino di precisione e altri 615 euro, ritenuti provento di spaccio. E' stato arrestato.