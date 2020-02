Venturi: «La nuova Giunta regionale domani decide sulle scuole»

Domani, 28 febbraio, la nuova giunta regionale dell'Emilia-Romagna deciderà se prolungare o meno la chiusura delle scuole. Lo ha annunciato l'assessore uscente alla sanità Sergio Venturi. «Ci rendiamo tutti conto che non siamo di fronte a una situazione che desta preoccupazione sulla pesantezza della malattia - ha detto Venturi -. Sono il primo ad auspicare che l'allentamento delle protezioni possa essere preso per dare un segnale alle famiglie e ai ragazzi». Deciderà così la nuova Giunta regionale, che entrerà formalmente in carica nella giornata di domani, durante la prima seduta dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il nuovo assessore è Raffaele Donini. «Non c'è alcun bisogno – ha aggiunto ancora Venturi - di sanificare le scuole: non abbiamo avuto nessun caso proveniente da scuola, asilo nido o materna dell'Emilia-Romagna».