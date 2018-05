Via Alberoni, ubriaco insulta i poliziotti e li minaccia con una bottiglia di vetro

Avrebbe aggredito i poliziotti durante un semplice controllo perché indispettito dalla richiesta dei documenti. E' successo in via Alberoni nel pomeriggio del 7 maggio. In questura è finito un giovane sudamericano: la sua posizione è al vaglio. Le volanti stavano passando quando hanno notato un uomo visibilmente ubriaco ballare con alcune bottiglie di birra in mano accanto alla sua auto con la musica ad alto volume. Si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti, per tutta risposta l'uomo si sarebbe indispettito e brandendo una bottiglia di vetro li ha minacciati e insultati, poi avrebbe cercato di aggredirli ma è stato bloccato e caricato in auto.

