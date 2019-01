Cronaca San Lazzaro / Via Mafalda di Savoia

Vini pregiati, soldi e gioielli d'oro: a segno colpo da migliaia di euro

Colpo da migliaia di euro a segno in via Mafalda di Savoia il 9 gennaio. I ladri, hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e sono riusciti a razziare due appartamenti in pochi minuti e sullo stesso piano. Indagano i carabinieri