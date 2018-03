Farà tappa anche a Piacenza il nuovo tour “Panorama d’Italia”

Farà tappa anche a Piacenza, l’edizione 2018 di “Panorama d’Italia”: il festival culturale itinerante promosso dal settimanale “Panorama”, giunto alla quinta edizione, si articolerà tra la nostra città e Reggio Emilia dal 23 al 26 maggio. Presentata in questi giorni a Milano, la kermesse partirà da Firenze (11-14 aprile) per raggiungere Bergamo (9-12 maggio) e, dopo la tappa emiliana, sarà la volta di Napoli (13-16 giugno), Palermo (12-15 settembre) e Roma (26-29 settembre). A queste si aggiunge “This is Italy”, tappa speciale di New York (28 giugno-2 luglio) che già nel 2017 ha dato vita a eventi e workshop dedicati alle aziende italiane che hanno saputo radicarsi negli Stati Uniti.

Il newsmagazine diretto da Raffaele Leone attraverserà il Paese per raccontarne il volto migliore tra impresa, economia, cultura, scienza ed enogastronomia, coinvolgendo i rappresentanti delle eccellenze locali e ospiti di prestigio in incontri moderati dai giornalisti di “Panorama”. Nelle quattro edizioni precedenti, il tour ha registrato oltre 500 mila presenze nelle piazze di 45 città, accogliendo oltre 1600 ospiti e relatori in un migliaio di eventi gratuiti e aperti al pubblico. “Si tratta di un’opportunità importante – commenta il sindaco Patrizia Barbieri – per promuovere Piacenza attraverso un’iniziativa di respiro nazionale, che porterà sul nostro territorio personalità illustri e un ventaglio di appuntamenti capaci di richiamare grande attenzione. Mi fa piacere – aggiunge – che la nostra città condivida questa esperienza con Reggio Emilia, rimarcando così l’impegno per il marketing territoriale che ci unisce nell’ambito di Destinazione Turistica Emilia”.

Il programma dettagliato è da definire, ma del team editoriale per il 2018 fanno parte, tra gli altri, Vittorio Sgarbi e Oscar Giannino, i giornalisti Nicola Porro e Piera Detassis, Fiammetta Fadda e un altro volto noto televisivo, Roberto Giacobbo, il quale guiderà gli itinerari in bicicletta alla scoperta delle diverse città. I momenti di intrattenimento e spettacolo si alterneranno a quelli istituzionali, puntando l’attenzione sullo sviluppo locale nei dibattiti condotti in collaborazione con le Camere di Commercio e le Università. I principali incontri saranno visibili in diretta sui canali web e sulla pagina Facebook di Panorama, ma un’ulteriore vetrina sarà garantita dalla trasmissione “Grand Tour d’Italia” in onda su Rete 4 in seconda serata.