Le Gianelline, 116 anni di coraggioso servizio apostolico nello spirito di Sant’Antonio Maria Gianelli

Ai numeri civici 25 e 27 di Via Scalabrini, la strada cittadina che da Piazza Sant’Antonino scende a Piazzale Roma, un piccolo spazio prospettante sulla via precede l’antica chiesa di santo Stefano e l’ingresso all’Istituto Figlie di Maria Santissima Dell’orto, comunemente conosciuto come “Le Gianelline di Piacenza”. La piccola comunità religiosa giovedì scorso si è raccolta in preghiera con la Madre Superiora sr Elvira Boggia, nella Cappella della curia di Palazzo Vescovile per onorare la memoria della nascita di Sant’Antonio Maria Gianelli, avvenuta il 12 aprile 1789 a Cerreta piccola frazione di Carro (Spezia) e morto in una sala terrena del nostro Vescovado, logorato dalla tubercolosi a soli 57 anni e due mesi.

La congregazione delle Gianelline è stata fondata a Chiavari dal sacerdote Antonio Maria Gianelli (1789-1846) quando, Arciprete della locale collegiata di San Giovanni Battista, era stato chiamato a far parte della deputazione che reggeva l'"Ospizio di carità e lavoro", un'opera per la cura e la formazione delle orfane. Vedendo la necessità di avere buone maestre per le bambine, nel 1829 riunì tredici donne che iniziarono a condurre vita comune e a praticare il culto eucaristico, dando inizio alla congregazione. Nel 1853 la Chiesa di Genova riconosce e accoglie ufficialmente l’Istituto. La congregazione, detta inizialmente delle Figlie di Maria, presto aggiunse alla denominazione il titolo "dell'Orto", in omaggio a un'immagine della Madonna venerata nel principale santuario della città ligure. L'istituto fu riconosciuto definitivamente dalla Santa Sede il 10 marzo 1868, ottenendo anche l’approvazione pontificia per la casa di Roma, eretta da Pio IX a Casa Generalizia della Congregazione.

Il sacerdote Antonio Gianelli fu consacrato vescovo di Bobbio nel 1838 dove, negli otto anni di ministero episcopale operò instancabilmente per ravvivare la devozione a San Colombano. La sua azione raggiunse il culmine quando negli anni 1843-44 promosse la “ricognizione” delle sue reliquie scrivendo anche il volume “Vita di S. Colombano Abbate”, riedito nel 2016 in stampa anastatica dalla Libreria Internazionale Romagnosi. A Bobbio così com’era stato a Chiavari, Gianelli fu “l'uomo di tutti; il missionario infaticabile che non esita a farsi carico delle povertà degli uomini, delle inquietudini ecclesiali, delle attese sociali”. La sua intensa attività pastorale diede un forte impulso al seminario, alle parrocchie e a tante opere di bene. La Chiesa lo ha proclamato Beato nell’aprile 1925, e Santo nell’ottobre 1951.

LE SUORE GIANELLINE

Fin dal suo arrivo a Chiavari Gianelli favorisce le opere sociali, previene le necessità dei fratelli. Dal suo grande cuore ha origine l'Istituto delle Figlie di Maria SS. dell'Orto, le Gianelline, che nello stile del Fondatore cercano di essere presenti in maniera creativa e coraggiosa nel mondo per portare agli uomini il messaggio di Cristo che è amore e speranza. La loro carità - dice il Fondatore - deve farsi tutta a tutti, ma deve essere sempre vigile, per operare scelte verso i più poveri. Ospedali, scuole, servizi Socio-assistenziali, Missioni sono i luoghi in cui le Gianelline sono chiamate per vocazione.

A dieci anni dalla morte di Gianelli, il 23 agosto 1856, otto "Figlie di Maria" partono da Genova per l'Uruguay, dove a dicembre prendono servizio nell'ospedale di Montevideo. È una delle profezie del futuro Santo che si avvera. Sognava infatti che le sue suore "dovessero passare il mare e andare anch'esse in aiuto delle missioni straniere”. Non sarà quello l'unico approdo missionario. Le suore "Gianelline" portano oggi il messaggio di fede, di speranza e di carità del Fondatore nelle Americhe, in Terra Santa, Spagna, India, Repubblica Democratica del Congo. In Italia, sono presenti in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Basilicata. Scuole, ospedali, parrocchie, case di accoglienza, carceri, centri per anziani, servizi e strutture per i minori e gli emarginati: la presenza delle Figlie di Maria Santissima dell'Orto risponde alle vecchie e nuove povertà che agitano la scena del mondo.

A Bobbio, documenta Giorgio Fiori in “Storie di Bobbio e delle famiglie bobbiesi”, L.I.R. 2015, le suore Gianelline iniziano la loro opera sociale il 10 novembre 1841 e tre anni dopo la loro scuola pur caratterizzata da mancanza di risorse economiche era frequentata da 112 ragazze.

A Piacenza le Gianelline si insediarono in via Scalabrini nei locali dell’antico convento dei Somaschi di Santo Stefano nel 1901 annettendo nel monastero anche l’antica chiesa di Santo Stefano. In osservanza alla Regola monastica della loro Congregazione si dedicano principalmente all'attività di promozione umana e sociale; in particolare, sempre nella sede di via Scalabrini, sono impegnate nella Scuola materna e nell’accoglienza delle ragazze, gestendo con insegnanti laiche una Scuola dell’infanzia e un Asilo nido frequentati da circa 80 bambini e due comunità di accoglienza: per ragazze adolescenti e per madri con figli in situazioni di disagio. Ogni fine settimana e nelle festività liturgiche una suora sale a Centenaro di Ferriere dove collabora con il Parroco. Purtroppo le nostre presenze, dice la Madre Superiora suor Elvira, vanno diminuendo per mancanza di vocazioni e di recente alcune strutture sono state chiuse; cerchiamo di lavorare in collaborazione con i laici la dove là nostra presenza è più significativa come educatrici e altre figure di sostegno nel campo didattico e formativo seguendo lo spirito di Gianelli.

