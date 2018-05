Orchestra Cherubini, il maestro Riccardo Muti dirige la prova generale a porte aperte

Un'occasione imperdibile per ammirare il Maestro Riccardo Muti alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: giovedì 24 maggio alle ore 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza è in programma la prova generale pubblica in vista dei prossimi concerti alla Philarmonie di Parigi, alla Philarmonie di Lussemburgo, al Grand Théâtre di Ginevra e al Lingotto di Torino.

Il programma della serata prevede l'esecuzione di celebri brani della grande tradizione italiana, che l'Orchestra Cherubini diretta da Muti proverà in preparazione alla tournée europea: da Contemplazione di Alfredo Catalani all'Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, dall'Intermezzo da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo all'Intermezzo da Manon Lescaut di Giacomo Puccini al Notturno op.70 n.1 di Giuseppe Martucci, e ancora l'Intermezzo da Fedora di Umberto Giordano, per finire con i Ballabili da I Vespri siciliani Le quattro Stagioni e la Sinfonia, sempre da I Vespri siciliani, di Giuseppe Verdi.

Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha assunto il nome di uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte identità nazionale, la propria inclinazione ad una visione europea della musica e della cultura. L’Orchestra, che si pone come strumento privilegiato di congiunzione tra il mondo accademico e l’attività professionale, divide la propria sede tra le città di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che imprime all’orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento, i musicisti restano in orchestra per un solo triennio, terminato il quale molti di loro hanno l’opportunità di trovare una propria collocazione nelle migliori orchestre. In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo Muti, si è cimentata con un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento alternando ai concerti in moltissime città italiane importanti tournée in Europa e nel mondo nel corso delle quali è stata protagonista, tra gli altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, Muscat, Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo. I biglietti sono acquistabili al prezzo unico di 15 euro presso la Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, via Verdi 41 - tel. 0523.492251biglietteria@teatripiacenza.it.

