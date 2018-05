Come tutelare i propri risparmi. Al Circolo Maria Luigia i consigli di esperti del settore

Sempre più persone hanno la tentazione di mettere i propri risparmi sotto il materasso. Ad aver influito su questo atteggiamento sono stati alcuni avvenimenti recenti: la vicenda degli obbligazionisti “vittime” del salvataggio di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti; l'entrata in vigore del cosiddetto 'bail in'; le turbolenze che hanno investito grandi istituti bancari come Mps in Italia o Deutsche Bank in Europa.

Eppure modi sicuri o poco rischiosi per investire i propri risparmi, senza doverli necessariamente nascondere in casa, ci sono. Ne hanno parlato al Circolo Maria Luigia Barbara Boselli, Monica Nani e Giovanni Boninsegni di Azimut, azienda che a Piacenza he offre consulenza ai cittadini che hanno difficoltà ad addentrarsi nel mondo dei vari bot e titoli di stato ecc.

Durante la serata si sono affrontati tutti questi argomenti, anche con domande e quiz a premi che hanno coinvolto il pubblico. In sintesi: il consiglio è stato quello di diversificare gli investimenti, capire e informarsi. E’ stato anche comunicato che la serata a ricordo di don Luigi Bearesi programmata per il 30 maggio, slitta a martedì 5 giugno, sempre alle ore 21.