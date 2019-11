Confapi Industria: export sotto i riflettori con un master

Come si vince la sfida dell’export? Con un master come quello che Confapi Industria Piacenza organizza nella sede dell’Associazione: il corso, realizzato in collaborazione con UniCredit, si intitola “Digital and export business school” ed è rivolto agli imprenditori associati, agli export manager e ai professionisti aziendali che si occupano di export management all’interno di imprese che hanno iniziato o che intendono avviare un percorso di apertura verso i mercati esteri. Si tratta di un percorso master intensivo di tre mezze giornate che si terranno il 18, 19 e 20 novembre dalle 9 alle 13.30: l’obiettivo è quello di accompagnare le aziende ad affrontare adeguatamente le opportunità offerte dai mercati internazionali attraverso una formazione intensiva su strategie, trend, scenari e opportunità legate alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie. Il master si focalizzerà sui trend e sugli scenari legati alla Digital Trasformation a supporto dei processi di export management. Il personale docente sarà costituito da esperti con un’elevata formazione che affronteranno temi di grande attualità con l’obiettivo di formare le imprese su temi di banca e finanza collegati alle attività di export, favorire attività di networking tra imprese e professionisti del settore e offrire opportunità di confronto con best practices italiane. “Si tratta di un master di livello – precisa il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – e di alto valore formativo ed economico che proponiamo ai nostri associati gratuitamente. Sicuramente un’opportunità preziosa che mi auguro venga colta dalle nostre aziende”.