Confapi Industria Piacenza: focus sul mercato tedesco con un seminario il 2 luglio

È in programma martedì 2 luglio alle 18 nella sala convegni di Confapi Industria Piacenza in Via del Commercio, 65/a – Piacenza il seminario “Germania: come sviluppare un’attività nel paese”, organizzato dall’associazione, UniCredit e Studio Legale Plecher.

L’incontro sarà l’occasione per fornire consulenza ed offrire uno specifico focus sul mercato tedesco: a intervenire saranno l’avvocato Roland Plecher, iscritto al Foro di Monaco di Baviera nel 2001 e specializzato in materia dei rapporti commerciali italo-tedeschi, che assiste e consiglia le imprese italiane nei loro progetti e attività in Germania da quasi 20 anni; Alessandro Paoli, Head of UniCredit International Center Italy, che interverrà sul tema “Mercato Germania: Situazione attuale e strategie di ingresso - Il supporto di UniCredit alle imprese nel processo di espansione del loro business all'estero”; Irena Plop, Trade and Working Capital Marketing Sme Clients Italy UniCredit.

Diversi saranno i temi trattati nel seminario: dalle vendite (il contratto di compravendita, le condizioni generali di vendita, la riserva di proprietà, il tacito assenso tra commercianti) agli intermediari di commercio (il contratto di agenzia e di distribuzione), dal consignment stock in Germania (situazione legale e le semplificazioni fiscali dal 1 gennaio 2018) alla distribuzione tramite filiale o partecipata (costituire una società in Germania, diritto di lavoro tedesco, tassazione aziendale in Germania) fino al distacco temporaneo di lavoratori in Germania (adempimenti in loco per le imprese italiane) e all’assunzione di lavoratori in Germania (adempimenti in loco per il datore di lavoro con sede in Italia).