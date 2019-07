Confapi Industria piacenza: focus sulla tutela del lavoro con il seminario del 9 luglio

Si intitola “Esternalizzazione dei processi aziendali: Tutela del lavoro e del mercato” il seminario organizzato da Confapindustria Piacenza che si terrà martedì 9 luglio alle 17 nella Sala Convegni dell’Associazione in Via del Commercio, 65/a – Piacenza. Il seminario vedrà presenti relatori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, INAIL, AGCI - Confcooperative - Legacoop, Assolavoro e CGIL.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Confapi Industria Piacenza Cristian Camisa e la direttrice dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Silvana Catalano: l’ampiezza del fenomeno e gli strumenti di prevenzione saranno trattati dal responsabile relazioni industriali di Confapi Industria Emilia Romagna Federico Avanzi, mentre le responsabilità e le sanzioni verranno illustrate dal coordinatore dell’area vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Luigi Maddaloni. Outsourcing e infortunio saranno gli argomenti trattati da Ruggiero Ricatti dell’Area vigilanza di Inail Piacenza, “Appaltatore di qualità: la cooperativa genuina” è il titolo dell’intervento di Alberto Araldi in rappresentanza di Agci, Confcooperative e Legacoop, mentre “Somministrazione ed esigenze aziendali: soluzioni nella legalità” è il focus su cui interviene la vicepresidente di Assolavoro Patrizia Fulgoni. “Il lavoratore e la parcellizzazione dei processi: un valore da proteggere” è il tema scelto dal dirigente sindacale Paride Amanti della Segreteria Regionale Cgil.

L’incontro sarà l’occasione per sensibilizzare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e fornire loro specifiche sui processi di esternalizzazione (appalti, contratti d’opera, subfornitura, distacco etc.), con particolare attenzione alle responsabilità in capo a committenti e appaltatori (responsabilità solidale, profili sanzionatori amministrativi e penali).