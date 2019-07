Diga del Brugneto, alle 12 è partito il rilascio d’acqua

Dalle 12 dell’8 luglio è iniziato il rilascio di 1.653 litri al secondo dalla diga del Brugneto (nel territorio di Torriglia, Genova). La risorsa andrà ad implementare l’esigua portata del fiume Trebbia, a favore di un territorio di circa 11.000 ettari (irrigabili). L’acqua, dal momento del rilascio, impiegherà 48 ore per arrivare a Rivergaro. È poi in via di definizione l’accordo tra le regioni Emilia Romagna e Liguria sul volume suppletivo ai 2,5 milioni convenzionali che permetterà di avere risorsa fondamentale per l’agricoltura e di pianificare l’erogazione in modo più puntuale.