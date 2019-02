La Camera di Commercio premia i video che raccontano i periodi di alternanza scuola-lavoro

La Camera di commercio di Piacenza ha aderito al concorso ideato da Unioncamere “Premio storie d’alternanza”, al quale possono partecipare gli studenti frequentanti gli Istituti scolastici di II grado che realizzino video multimediali che illustrino il loro percorso di alternanza scuola-lavoro. Oltre al premio previsto a livello nazionale di euro 5mila euro la Camera di commercio ha deliberato di prevedere anche premi locali, per un ammontare complessivo di euro 6mila euro (3mila destinati a tre progetti provenienti dagli Istituti tecnici, e 3mila per tre progetti provenienti dai licei). Sulla base del regolamento proposto da Unioncamere, gli istituti scolastici dovranno inviare la candidatura unitamente ad un video caratterizzato da particolari requisiti tecnici. L’esame dei video così trasmessi avverrà a cura di una commissione nominata su proposta del Segretario Generale e costituita da 3 componenti, individuati tra esperti di formazione, alternanza scuola-lavoro, rappresentanti del sistema camerale e del sistema dell’istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e delle professioni. I periodi di alternanza da inserire nel racconto multimediale, dovranno essersi realizzati a partire dall’anno scolastico 2017/2018 e conclusi alla data della domanda. Le domande di partecipazione al concorso relativo al I semestre 2019 possono essere presentate fino al 12 aprile 2019. Il regolamento è consultabile sul sito internet della Camera di commercio di Piacenza al seguente link https://www.pc.camcom.it/promozione/iniziative-e-progetti/iniziative-e-progetti-1/copy_of_premio-delle-camere-di-commercio-storie-di-alternanza. Per informazioni contattare l’ufficio promozione della Camera di commercio di Piacenza all’indirizzo mail promozione@pc.camcom.it.