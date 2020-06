Levoni: «Pc Expo rischia un passivo da 1,5 milioni». Trespidi: «Alleanze con Lombardia e Veneto»

Un 2020 complesso per molte realtà economiche piacentine. Tra queste, anche l’ente fieristico, “Piacenza Expo”. Tutta la sua attività, da marzo a oggi, è stata sospesa. Una discussione in Consiglio comunale su alcune modifiche statutarie all’ente – che vede la partecipazione societaria, tra le altre, anche del Comune di Piacenza – è stata l’occasione per fare il punto della situazione. «Non incoraggiante per “Piacenza Expo” – ha preso la parola Massimo Trespidi (Liberi) - il fatto che la Regione abbia messo in vendita la sua partecipazione. La stessa Regione aveva in mente tre grandi poli fieristici in Emilia-Romagna: Rimini per la Romagna, Bologna e Parma per l’area ovest. Però poi il progetto si è arenato, un po’ perché scadeva il primo mandato di Bonaccini, un po’ per qualche resistenza interna al Pd a Bologna, frutto del malcontento del sindaco felsineo Virgilio Merola». Trespidi invita il Comune e la guida dell’ente fiere ad intavolare trattative e accordi fuori dall’Emilia-Romagna. «Piacenza Expo si guardi intorno, pensi ad allacciare rapporti con Lombardia e Veneto. Farei una chiacchierata con il governatore veneto Luca Zaia, Piacenza nel nuovo triangolo industriale Milano-Bologna-Treviso è cruciale. Di sicuro non possiamo fare da appendice all’ente fiere di Parma. Il nostro ente fiere avrà due bilanci consecutivi in rosso: il 2020 c’era Geofluid, che pareggia i conti. In più Piacenza Expo ha un debito di quasi 300mila euro di Imu da versare al Comune di Piacenza».

«Piacenza Expo – è intervenuto anche Antonio Levoni (Liberali Piacentini) - ha diversi soci, ma che non tirano fuori i quattrini. Il rosso di quest’anno potrà essere di un milione e mezzo di euro. L’amministratore unico Giuseppe Cavalli va in scadenza a luglio, proporrei subito – fosse per me – di rinnovarlo. Però il prossimo amministratore unico deve avere più libertà d’azione e va sostenuto nelle iniziative con più forza».