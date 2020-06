«Lo sciopero di questi giorni riguarda vertenze legate alle passate gestioni»

«Siamo subentrati, nella gestione della logistica del magazzino a Pontenure, trovando una situazione di confronto spesso acceso che ha rischiato, nei mesi precedenti il nostro arrivo, di sfociare in conflittualità aperta. Una situazione che è subito rientrata all'indomani della firma dell'accordo che abbiamo siglato con la committenza e i rappresentanti dei lavoratori». Così il gruppo Cal, operatore nazionale di servizi avanzati per la logistica, associato ad Assolombarda, commenta gli scioperi che hanno avuto luogo negli ultimi giorni nel magazzino Città Fashion OVS a Pontenure. «Le forme di astensione dal lavoro che i sindacati hanno deciso di attuare in questi ultimi giorni, sono legate a proteste per quelle che i rappresentanti dei lavoratori definiscono mancanze nel rispetto degli accordi che erano stati firmati prima del subentro della nostra azienda. Speriamo che, presto, il dialogo con i precedenti datori possa concludersi, avviando, nel più breve tempo possibile, il periodo di operosità e di confronto aperto e propositivo che abbiamo inaugurato con il nostro arrivo».

