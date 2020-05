Magazzino Ovs, la positività di un lavoratore preoccupa i sindacati

Un dipendente di Xpo – la società che ancora per poco gestirà il magazzino Ovs di Pontenure – è risultato positivo al Covid-19. La notizia preoccupa i sindacati Cgil, Cisl e Si Cobas, che in una videoconferenza hanno fatto il punto della situazione sulla struttura di Pontenure, dove lavorano fino a 500 persone. Proprio la grande quantità di lavoratori presenti nel polo di Pontenure, ha subito messo sull’attenti i tre sindacati - nel caso specifico Floriano Zorzella (Filt Cgil), Salvatore Buono (Fit Cisl), Mohmed Alì Arafat e Carlo Pallavicini (Si Cobas) - che monitorano l’evolversi della situazione e chiedono all’azienda di rispettare con rigore tutti i protocolli necessari per la tutela della salute dei lavoratori.

