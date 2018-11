Mandelli Sistemi: fornitura da 5,6 milioni di euro in Germania

Mandelli Sistemi, azienda del gruppo veneto Riello Sistemi, ha sottoscritto un contratto del valore complessivo di 5,6 milioni di euro per la fornitura di macchinari utensili da destinare al mercato tedesco. E quanto si legge in una nota di Sace Simest che ha garantito quattro Advance Payment Bond, emessi da Banco Bpm, in relazione ai contratti di fornitura. «Mandelli è una realtà riconosciuta a livello globale come eccellente per la sua capacità di costruire macchinari altamente personalizzati» - ha dichiarato Marco Colombi, direttore commerciale di Mandelli -. «Siamo particolarmente attenti all'adozione di soluzioni ad hoc, attraverso la produzione di macchinari tarati sulle specifiche esigenze dei clienti». Mandelli Sistemi, la cui sede operativa è a Piacenza in strada Caorsana, rappresenta una pmi ad alta capacità esportativa, con una grossa quota delle vendite dei suoi prodotti destinata ai mercati europei ed extraeuropei in un settore strategico per il Made in Italy come quello della meccanica strumentale, dove l'Italia gioca un ruolo da protagonista al fianco dei big player mondiali.