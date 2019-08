Reddito di cittadinanza, a luglio accolte ben 1776 richieste dal Piacentino

Un luglio caldissimo non solo per il meteo, ma anche l’Inps di Piacenza e dell’Emilia-Romagna. L’istituto ha infatti accolto, soltanto in questi trentuno giorni di luglio, ben 1776 richieste dal territorio Piacentino. Numeri molto alti rispetto agli altri mesi, da quando è partita questa misura del Governo Lega-5Stelle.

AGAZZANO 5 ALSENO 24 ALTA VAL TIDONE 13 BESENZONE 0 BETTOLA 19 BOBBIO 11 BORGONOVO VAL TIDONE 45 CADEO 43 CALENDASCO 13 CAORSO 24 CARPANETO PIACENTINO 30 CASTEL SAN GIOVANNI 73 CASTELL'ARQUATO 19 CASTELVETRO PIACENTINO 17 CERIGNALE 1 COLI 12 CORTE BRUGNATELLA 3 CORTEMAGGIORE 17 FARINI 4 FERRIERE 5 FIORENZUOLA D'ARDA 109 GAZZOLA 8 GOSSOLENGO 19 GRAGNANO TREBBIENSE 27 GROPPARELLO 6 LUGAGNANO VAL D'ARDA 23 MONTICELLI D'ONGINA 25 MORFASSO 3 OTTONE 5 PIACENZA 908 PIANELLO VAL TIDONE 11 PIOZZANO 1 PODENZANO 31 PONTE DELL'OLIO 28 PONTENURE 29 RIVERGARO 24 ROTTOFRENO 40 SAN GIORGIO PIACENTINO 23