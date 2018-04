San Damiano: più tempo per partecipare alla consultazione pubblica

Individuare scenari di valorizzazione condivisi per la zona aeroportuale di San Damiano, in provincia di Piacenza: questo l’obiettivo della consultazione pubblica promossa da Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa, Comune di San Giorgio Piacentino e Comune di Podenzano. L’iniziativa, online dal 15 gennaio, ha già raccolto più di 100 contributi suscitando un grande interesse da parte di cittadini, imprenditori e associazioni. L’ampia partecipazione del territorio unita alla peculiarità dell’area da riqualificare ha spinto le amministrazioni coinvolte a prolungare l’iniziativa fino al 31 maggio 2018. Sarà quindi possibile continuare a inviare proposte di riuso attraverso la consultazione pubblica online suwww.agenziademanio.it. ed esprimere un’ idea di riqualificazione sia per l’intero comparto che per i distinti complessi immobiliari localizzati tra i Comuni di San Giorgio Piacentino e Podenzano. Nello specifico si tratta di sei beni: la zona operativa e la zona logistica dell’aeroporto, la porzione del sedime nord ovest, il deposito carburanti esterno, il deposito munizioni Tollara e il centro trasmittente. Complessivamente l’intera area ricopre una superficie di circa 2,8 milioni di metri quadrati in cui sono dislocati oltre alle infrastrutture aeroportuali, diversi fabbricati, tra cui magazzini, alloggi e depositi.

Per conoscere più da vicino il sito, per anni inaccessibile perché utilizzato esclusivamente come scalo militare, e acquisire così informazioni utili a individuare un nuovo scenario di riuso, è prevista per il prossimo 5 maggio una visita guidata che consentirà di entrare in sicurezza nella zona. Tutte le modalità di iscrizione e partecipazione alla giornata saranno indicate nei prossimi giorni su www.agenziademanio.it.

Una volta conclusa la fase di ascolto costruttivo i risultati ottenuti e analizzati saranno presentati ai cittadini durante un momento di confronto previsto per l’8 giugno 2018 al fine di delineare i prossimi passi da intraprendere per concludere le operazioni di sviluppo dell’aeroporto di San Damiano, una risorsa dal grande valore economico e sociale e una opportunità di crescita per tutto il contesto locale.

Per partecipare: http://www.agenziademanio.it/ opencms/it/ consultazionipubbliche/Il- futuro-dellaeroporto-di-San- Damiano-PC/