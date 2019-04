Selta, il Tribunale di Milano nomina i tre commissari

Il tribunale di Milano ha nominato i tre commissari giudiziali che dovranno gestire il percorso della Selta verso l'amministrazione straordinaria. La nomina è stata fatta su indicazione del Mef che ha indicato, come previsto dalla nuova normativa, tre professionisti scelti in base ai curricula presentati. L'incarico affidato è stato accolto con soddisfazione dalle organizzazioni sindacali, che ritengono intervenga a sbloccare «una situazione di incertezza e immobilismo che in questi mesi ha rischiato di mettere ancor più in sofferenza un'azienda già fortemente provata dalle scelte errate che hanno causato un buco complessivo di 47 milioni di euro». Il secondo passaggio adesso, aggiungono i sindacati, è quello di avviare un confronto con Commissari e ministero dello Sviluppo economico per salvaguardare il futuro occupazionale di tutti i 250 dipendenti del gruppo Selta in Italia tra Roveleto di Cadeo, Tortoreto (Abruzzo), Avellino e Roma. E’ infatti in scadenza, nel prossimo mese di giugno, la cassa integrazione guadagni e l'obiettivo dei sindacati è quello di scongiurare i licenziamenti e permettere alla nuova organizzazione di individuare i nuovi spazi di mercato.