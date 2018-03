Tra i 500 grandi campioni del Made in Italy anche Musetti, Gamma e Bakery

Il 16 marzo il Corriere della Sera ha festeggiato un anno del suo inserto economico pubblicando un numero speciale dedicato ai protagonisti del Made in Italy. Il Corriere ha scelto 500 “grandi campioni del Made in Italy”, ovvero 500 realtà imprenditoriali ritenute eccellenze nel loro campo per il modo di lavorare. «Tutte le aziende selezionate – spiega il Corriere - rispettano i requisiti base richiesti a un “champion”: da una crescita del giro d’affari di almeno il 7% medio annuo tra il 2010 e il 2016, a profitti industriali lordi pari a un minimo del 10% sui ricavi negli ultimi tre esercizi. Per ogni singola impresa abbiamo comunque elencato i principali numeri di bilancio, i parametri più significativi, l’evoluzione nel tempo degli uni e degli altri. Come dire: sono i 500 biglietti da visita delle imprese, fin qui per lo più sconosciute, che non hanno mai smesso di crescere. E sì: prese singolarmente sono piccole realtà. Tutte insieme, nel 2016 hanno prodotto 22 miliardi di fatturato: tolti Eni, Enel, Fca, solo Telecom si avvicina (ma si ferma a 18,6 miliardi)».

Tra le 500 eccellenze, tre hanno fortissimi legami con il territorio piacentino. Musetti opera nel Piacentino – nel settore della torrefazione del caffè - da ottant’anni: oggi l’azienda di Pontenure è presente in 60 Paesi dei cinque continenti.

Tra i 500 campioni del Made in Italy c'è anche Gamma, che ha sede a Bobbio, ha 39 dipendenti, ed è stata fondata nel 1972, ed è leader mondiale per la produzione di resistenze elettriche e materiali isolanti.

La terza azienda menzionata e premiata dal Corriere non ha sede a Piacenza, ma dietro il successo di Bakery c’è il piacentino Marco Beccari. Bakery, che ha sede a Cesena, ha 111 addetti e si occupa della produzione di prodotti da forno surgelati (pane, pizze, focacce). Beccari è molto legato al Piacentino: Bakery da diversi anni si è lanciata nel mondo dello sport. In particolare sta investendo nel basket.