Unione Commercianti, Raffaele Chiappa riconfermato presidente

Raffaele Chiappa riconfermato presidente dell'Unione Commercianti piacentina per i prossimi tre anni. Le elezioni del presidente e della giunta si sono svolte nella giornata dell'11 luglio. A Chiappa si affiancheranno, quali membri di giunta: Valter Bulla, Ludovica Cella, Pietro Ercini, Michela Gandolfi, Cristian Lertora, Claudio Magnelli, Francesco Merenda, Antonio Resmini, Guido Sicuro Musetti, Gianluca Zambianchi. Tra costoro prossimamente verranno individuati i futuri vicepresidenti. Molte quindi le conferme della Giunta precedente con qualche nuova entrata. Soddisfatto il presidente rieletto Raffale Chiappa: «Ringrazio il Consiglio per aver voluto confermare la mia nomina spero di poter completare, in questi tre anni che mi restano, quanto ho iniziato nel mandato precedente. Ho appreso molto nel mio primo mandato, in particolare in questo ultimo periodo. Credo che fondamentale sarà il gioco di squadra con la neo giunta e con il direttore Alberto Malvicini che ringrazio per averci supportato nei lavori assembleari e consigliari». Il consiglio si è svolto in un clima di collaborazione mirato al bene della associazione e dei suoi associati.