Vino: «Unire i rappresentanti del settore per avere più forza in Europa e nel mondo»

«Politicamente siamo deboli, abbiamo troppe associazioni di categoria che devono mettersi d’accordo quando ci si presenta agli appuntamenti dove si decidono le strategie del comparto vitivinicolo e le regole; i produttori di birra invece, sono solo sette, tutti grandi gruppi che, al momento opportuno, parlano con la stessa voce e sanno tutelarsi al massimo». Un’analisi puntuale, precisa, un invito a “cambiare rotta” per consolidare la forza ed i progressi qualitativi e di immagine del vino italiano, nella conferenza del professore Federico Castellucci che per dieci anni è stato direttore dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). E’ intervenuto all’agriturismo Battibue di Fiorenzuola, nell’ambito del Tour culturale effettuato dalla sezione Centro-Est dell’Accademia dei Georgofili nel piacentino.

Federico Castellucci per due mandati al vertice dell’organismo intergovernativo con sede a Parigi, ha analizzato le attuali tendenze di mercato e le nuove frontiere dell’export del vino.

Castellucci ha ricordato che l’OIV comprende 46 Stati su 5 continenti. Esperti internazionali compongono il Comitato Scientifico e Tecnico, suddiviso nelle varie commissioni; il Comitato esecutivo è invece composto dai rappresentanti dei governi.

I Paesi membri non sono necessariamente solo paesi produttori di vino, ma anche paesi consumatori, interessati a sapere e a capire quello che avviene nel mondo enologico. Tra i suoi compiti quelli di indicare ai propri membri le misure atte a tener conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo; sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e governative, in particolare quelle che svolgono attività normative; contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all’occorrenza,elaborare nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori.

«Il vino- ha detto Castellucci- è un importante prodotto economico che è stato contrassegnato da una profonda evoluzione in questi ultimi anni; l’OIV si occupa non solo dell’uva da vino, ma anche di quella da tavola e della passita che viene esportata per il 60%. La Ue in questi anni ha dato aiuti per espiantare ma anche per rinnovare i vigneti! Oggi in Italia ci sono 65mila, quindi una piccola ripresa. Il vino è particolarmente soggetto agli andamenti climatici. Anno drammatico il 2017, buono il 2018, con 292,3 milioni di ettolitri, prodotti al 50 % da Francia, Italia e Spagna; 55 i milioni di ettolitri italiani. I consumi sono in lieve risalita, con i primi consumatori sono quelli Usa, seguiti da Francia, Italia, Germania e Cina. Nel nostro paese si consuma sempre meno, ma è aumentato assai l’export. In Francia invece parte delle aziende sono state acquistate dai cinesi che lo esportano direttamente. Ci sono anche paesi non produttori che acquistano vino e poi lo esportano, come nel caso dell’Inghilterra.E’ comunque cresciuto il valore del vino nell’export. Quello in bottiglia rappresenta il 70% di questo valore».

Castellucci ha stigmatizzato «la guerra dei prezzi che si fa in Italia (non come i produttori di champagne..)» ed ha auspicato che non si verifichi per il Prosecco, perché qualità e disciplina pagano. Un esempio? La Nuova Zelanda che sa valorizzare il proprio vino con un elevato valore aggiunto.

«Il Veneto- ha spiegato- è bravo come esportatore; per l’import primi sono i tedeschi, seguiti da Inghilterra e Usa, ma anche i francesi che lo importano, lo lavorano e poi lo esportano. E dagli altri paesi dovremmo imparare a presentarci e parlare con voce più univoca».

Al termine dell’interessante conferenza, il signor Franco Sprega ha intrattenuto gli Accademici con un’interessante relazione su Giuseppe Verdi agricoltore.

