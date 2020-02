Spazio Luzzati, sospeso il percorso animato previsto per sabato 22 febbraio

Il percorso animato allo SPAZIO LUZZATI previsto per SABATO 22 FEBBRAIO 2020 alle ore 15.30 per i bambini e le famiglie è ANNULLATO a seguito dei provvedimenti in via preventiva e cautelare relativi all'allerta coronavirus.

Chi ha già acquistato i biglietti potrà optare per il rimborso o per il recupero in una data alternativa. I biglietti prenotati in attesa di ritiro sono automaticamente annullati.