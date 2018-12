Al Pabbino Piano Blues & Boogie con Marco “Ray” Mazzoli

Il linguaggio del blues ha influenzato la musica jazz, il gospel, la musica leggera e persino il rock… E può stare di casa anche in un concerto nei giorni di Natale e in un locale di giovani, gestito da giovani e amato dai giovani… Così il 22 dicembre alle 22 al Pabbino, a Piacenza in Via Vittorio Veneto 42, Marco “Ray” Mazzoli sarà in concerto per piano solo e voce, proponendo il suo nuovo repertorio pianistico, a tratti, “intimista” nel suo Boogie & Blues Piano for Christmas.

Si sentiranno le “tracce” del suo recente concerto al Louisiana Jazz Club di Genova con il Louisiana Blues Trio e Mauro Culotta (chitarrista e compositore per Mina, Loredana Berté e tanti altri grandi artisti), che ha seguito di qualche mese il ciclo di concerti di presentazione dei dischi “Greetings from the Coast” e “My Big Fat Blues”, realizzati con i Big Fat Mama (una delle blues band “storiche” più rappresentative nello scenario musicale italiano) ha consentito a Marco “Ray” Mazzoli di sviluppare nuovi progetti musicali, aggiungendo nuove suggestioni alla sua sonorità pianistica, tanto influenzata dallo stride piano e dal blues.

“Il Pabbino – dice Ray Mazzoli – è un locale che frequento abitualmente e che amo molto. Spero di poter fare, in quell’occasione, gli auguri di Natale a tanti amici piacentini”.