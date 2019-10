"Corteggiando", una serata dedicata ai corti teatrali al Teatro San Matteo

CORTEGGIANDO, festival di corti teatrali, è organizzato dal Gruppo Teatrale QUARTA PARETE ed è ospitato anche quest’anno nel rinnovato Teatro San Matteo di Piacenza.

QUARTA PARETE è in attività ormai da trentadue anni. E’ una realtà amatoriale ben radicata sul territorio, che da sempre utilizza il proprio collettivo per allestire una corposa produzione di spettacoli, ma anche di laboratori annuali, compartecipazione a progetti legati al sociale, allestimento di rassegne. Una realtà teatrale che ha ben presente il senso largo del “fare cultura”.

In riferimento alle rassegne, QUARTA PARETE anche nella stagione in corso ha presentato due realtà consolidate: LINEA DI CONFINE (che si svolge in primavera e che è arrivata quest’anno alla tredicesima edizione) e appunto CORTEGGIANDO, quest’anno giunta alla undicesima edizione.

CORTEGGIANDO è un festival dei corti teatrali che, nelle dieci precedenti edizioni, ha portato sul palco del Teatro San Matteo oltre sessanta gruppi diversi. Questa edizione si svilupperà sabato 12 ottobre in un’unica serata e darà l’occasione a nove gruppi e singoli attori non professionisti di confrontarsi attraverso brevi performances.

Si avrà modo di vedere all’opera realtà amatoriali, provenienti da cinque diverse regioni (dal Veneto alla Toscana, fino ad arrivare al Lazio), alle prese con testi che nella stragrande maggioranza dei casi hanno per autori gli stessi gruppi che si esibiranno sul palco, visitando i più diversi generi teatrali, dal classico al popolare, dal teatro di ricerca al teatro brillante. Va detto che le iscrizioni anche quest’anno sono state numerose e la selezione è stata anche stavolta difficile.

L’aspetto più rilevante di CORTEGGIANDO è quello di creare una possibilità di confronto per realtà che hanno poche occasioni di uscire dal proprio territorio per far conoscere il proprio lavoro. Sin dalla prima edizione è stato rilevante il consenso riconosciuto a questa manifestazione dalla maggioranza di coloro che vi hanno preso parte. Proprio per questo motivo, ogni anno si assiste a graditi ritorni e ogni anno nuove realtà si affacciano a questo festival.

Peraltro, di anno in anno, purtroppo da diverse stagioni teatrali, si assiste con impotenza e grande rammarico a chiusure di rassegne e di festival, anche fra i più quotati in ambito nazionale. In questo contesto, il teatro amatoriale, che non può, per ovvie ragioni, ambire a una capillare circuitazione dei propri prodotti sul territorio nazionale, spesso ne fa le spese.

Di qui l’orgoglio da parte di QUARTA PARETE di riuscire, pur con mezzi limitati, a mantenere vivo il festival, andando in controtendenza rispetto al trend nazionale.

Il consenso che il pubblico piacentino ha riservato a CORTEGGIANDO, dimostra che esiste curiosità e apprezzamento verso la produzione amatoriale. QUARTA PARETE da sempre ha operato con un senso “artigiano” del fare teatro ed è lieta di presentare, con CORTEGGIANDO, una piccola parata di altre realtà che, sparse sul territorio nazionale, operano con gli stessi obiettivi del gruppo piacentino.

Pur ribadendo che l’aspetto principale di CORTEGGIANDO è il confronto fra diverse modalità di intendere il teatro, è prevista anche la premiazione dei tre corti ritenuti più meritevoli da una giuria composta da persone operanti in ambito teatrale ed artistico.

CORTEGGIANDO è un’ulteriore occasione di incitamento al “fare teatrale”, perché il teatro, attraverso tutti coloro che calcano il palco, possa continuare a regalare emozioni.