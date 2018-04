Dal 2 al 12 maggio l'Omeofest 2018. Tutti gli eventi a ingresso libero

“Scienza e Carità”, tema ispirato all’omonimo quadro del 1897 di Pablo Picasso è il tema di Omeofest 2018, la X edizione il festival dell’omeopatia e delle scienze umane che dal 2 al 12 maggio sarà ospitato a Piacenza, organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e delle associazioni Spazio Tesla, Archistorica e Casa Morgana. Proprio riflettendo sul celebre dipinto di Picasso il dottor Maurizio Botti, ideatore e direttore di Omeofest, ha voluto dedicare la rassegna 2018 alla ripresa di un dibattito attuale: la contrapposizione fra la medicina come scienza esatta basata su un approccio meccanicistico e razionale alla malattia e l’importanza dell’ascolto, dell’empatia, del recupero delle storie dei pazienti e dei loro vissuti da parte del medico. Il tutto per poter arrivare ad una visione ed applicazione della medicina in grado di integrare la scientificità all’umanità, ponendo al centro del proprio interesse il paziente come persona nella sua totalità e nella sua storia. Vario e articolato il programma di eventi: conferenze, incontri, proiezioni, mostre fotografiche, concerti; tutti gli appuntamenti sono gratuiti e richiedono esclusivamente l’iscrizione anticipata tramite la compilazione del form presente sul sito: www.omeofest.eu.

IL PROGRAMMA

- MERCOLEDÌ, 2 maggio ore 20.45 – auditorium fondazione: presentazione dell'evento a cura di Maurizio Botti; alle 21 proiezione del film: "Un medico, un uomo" con introduzione di Enzo Latronico.

- SABATO, 5 maggio Auditorium Fondazione, ore 10:”La medicina di Hildegarda di Bingen , a cura di Marco Sarandrea . Alle 15 "Anima e corpo" storia e leggenda dell'arte medica a Piacenza, dal medioevo all'età ducale: camminata in centro città ; ritrovo ore 14.30 sotto i portici del Palazzo gotico, partenza ore 15 - conclusione alle ore 18.00 , presso l'ospedale. Si consiglia di segnalare per tempo la propria adesione a: archistorica@gmail.com; oppure tramite sms: 3319661615 - 366 264123. Numero massimo di partecipanti 200 persone. alle 17 inaugurazione mostra fotografica a cura di Circolo Idea Immagine, Galleria Biffi Arte ( via Chiapponi).

- DOMENICA 6 maggio, ore 17 Galleria Biffi Arte: quando la scienza incontra la carità , dal quadro di Picasso un invito alla pratica medica illuminata. Relatori Susanna Gualazzini e Giovanni Smerieri, Alla fine della conferenza "concerto di musica medievale" del complesso “La ghironda”.

I RELATORI

MANRICO BISSI, Architetto piacentino. Esercita come libero professionista, collaborando con vari studi cittadini. Presidente dell'Associazione Culturale "Archistorica". Docente di Arte e Tecnologiapresso l'istituto Orsoline di Piacenza.

MAURIZIO BOTTI, Medico omeopata, Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 e specializzato in Nefrologia Medica nel 1979. È diplomato in Omeopatia presso la Faculty of Homeopathy di Londra. Dal 2008 è presidente dell'associazione Eranos, che organizza Omeofest.

LINO BUDANO,Medico e videomaker.

SUSANNA GUALAZZINI,Storica dell'arte, Curatore della Galleria Biffi Arte di Piacenza e docente di Storia dell'arte in Canton Ticino.

ENZO LATRONICO,Critico cinematografico.

LA GHIRONDA, Gruppo di musica medievale di Asti, nato nel 1982.

MANTOVANI ALBERTA, Laureata in Filosofia con indirizzo psicologico. Specializzata in Psicologia Medica.

FABRIZIO MICHELI, Medico, Dirigente Medico Responsabile U.O.C. di Terapia del dolore dell'A.S.L. di Piacenza.

MAURO MOLINAROLI, Giornalista e scrittore piacentino.

MONSIGNOR GIUSEPPE BUSANI, Parroco di Castel San Giovanni. Docente di Liturgia presso il Collegio Alberoni di Piacenza.

SOPHIE OTT, Medico esperto di medicine complementari Medico francese, è da più di venti anni nel campo dello sviluppo del potenziale umano e delle medicine complementari (medicina cinese, biopsicogenealogia...)

MARCO SARANDREA, Erborista, Imprenditore nel campo dei liquori e degli integratori alimentari a base di piante officinali. Docente di Fitoterapia e scrittore.

GIOVANNI SMERIERI, Psichiatra e psicanalista. Già Direttore di Unità Complessa di Riabilitazione Psichiatrica DELL'ASL di Piacenza.

PIERGIORGIO SPAGGIARI, Laureato in Fisica ed in Medicina, Ha lavorato svariati anni per il CNR, in qualità di Assistente alla Presidenza dell'Ente.

CIRCOLO IDEA IMMAGINE, Gruppo fotografico di Piacenza.

