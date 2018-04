Il Festival dell'Educazione a Carpaneto ai nastri di partenza

L’Unione dei Comuni della Valnure e Valchero e il Comune di Carpaneto con il coordinamento del Centro di Aggregazione Spazio Vivo gestito da Cooperativa sociale L’Arco di Piacenza e in collaborazione con Istituto comprensivo di Carpaneto, A.GE e Parrocchia Santi Fermo e Rustico, organizzano nei giorni 4, 5, 6,7 aprile a Carpaneto Piacentino la terza edizione del Festival dell’Educazione.

Una proposta di quattro giorni per riflettere sul tema dell'educazione, coinvolgendo famiglie, scuola, parrocchia, associazioni, ragazzi, insomma tutti coloro che in vari modi sono impegnati in ambito educativo. Un programma ricco di proposte rivolte a tutta la cittadinanza: laboratori, animazione, incontri, storie e momenti di formazione gestita da docenti universitari, con la partecipazione di associazioni locali, istituzioni, realtà non profit e animatori.

Tanti i temi toccati, dal gioco come momento educativo, le emozioni e l’educazione in famiglia, la giustizia riparativa nel mondo carcerario, la giustizia e la conoscenza come armi contro le mafie, il teatro come strumento di impegno civile, il tutto unito a momenti formativi, giochi, animazioni e confronti tra famiglie, associazioni del territorio e istituzioni. Un’attenzione particolare viene posta quest’anno nei confronti dei temi della diversità intesa come differenze che arricchiscono e della legalità e giustizia.

Paola Bersani della coop L’Arco, coordinatrice del Festival, spiega che “Lo scopo dell’iniziativa è quello di incontrarsi, creare o rinforzare sinergie fra tante realtà del territorio, rinnovando l’attenzione all’educazione che a tutti sta a cuore. Come nelle edizioni passate si alterneranno momenti più laboratoriali e animativi a incontri formativi rivolti a genitori, educatori, formatori e insegnanti.

Tra i relatori di questi ultimi, Andrea Ballabio di cooperativa Pepita di Milano, Enrico Carosio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Parma, Carla Chiappini di Associazione Verso Itaca Onlus, Daniele Bruzzone, professore associato di Pedagogia, Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica di Piacenza.

Ospiti durante gli interventi di Rossella Noviello di Associazione 100x100inMovimento, Filippo Arcelloni di Trieste 34 e Donato Ungaro, il giornalista che dal 2000 racconta le infiltrazioni mafiose in Emilia. Per i genitori interessati agli interventi di Ballabio e Bruzzone, sarà attivo un babysitting gratuito a cura delle Tagesmutter L’Arco (su prenotazione al 3924784431).

Il Festival dell’Educazione è svolto in collaborazione con Associazione Danza Insieme, Associazione 100x100inMovimento, Cooperativa Pepita, PSG di Carpaneto, SVEP Piacenza, Famiglia Affianca Famiglia, Caracò, Trieste 34, Coopselios, Tagesmutter L’Arco Piacenza.

Per info: Paola Bersani 348.0624252 – paola.bersani@arcopiacenza.it – www.arcopiacenza.it – fb: Cooperativa sociale L’Arco