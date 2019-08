A San Nicolò per Lultimaprovincia Circo Pitanga con "Circus"

Giovedì 22 agosto il festival LULTIMAPROVINCIA approderà a S.Nicolò presso la Pista Polivalente di via Togliatti, dove alle 21 Circo Pitanga presenterà CIRCUS, con Oren Schreiber & Loïse Haenni.

Benvenuti nell'universo fantastico e caotico di un piccolo circo indipendente del 1920! Circus è un film acrobatico in bianco e nero, uno spettacolo vintage e glamour trasposto in un mondo surreale pieno di paillettes, sorprese e alti voli. Una storia divertente sul circo, ma, soprattutto, una visione ironica sui rapporti umani, siano di amicizia, di lavoro o d'amore.

Louis Cyr, ormai direttore di un piccolo circo, non sa più cosa inventare per salvare lo spettacolo. Ha perso tutta la sua forza, i suoi trucchi sono patetici, il suo costume miserabile e i suoi animali stano diventando ogni giorno più ribelli e pericolosi.

Inoltre, invece di cooperare adeguatamente, la sua bella assistente Miss Lilly tende ad essere più un problema che un aiuto ... a meno che...?

Loïse Haenni ed Oren Schreiber, entrambi co-fondatori della compagnia, fanno conoscenza nel 2008 alla Scuola Nazionale di Circo di Rio de Janeiro. Poco dopo, iniziano ad allenarsi insieme e decidono creare il loro primo spettacolo “Sogni d’estate”. Proseguono con due altre creazione: *Circus* e Corde Nuziali che presentano ogni anno in piu di 15 Paesi. Appassionati di duo acrobatico, Loïse ed Oren hanno lavorato per sviluppare uno stile proprio di portés aereo dinamico su un singolo punto di attacco. Disegnando la loro strada si formeranno con professori da Rio de Janeiro a Brussels, passando per Buenoas Aires, Barcelona, Torino e Mosca. Le influenze di stili, tecniche e viaggi si riflettono da un lato nello stile originale delle creazioni, ma soprattutto nella capacità degli attori di ricreare emozioni universali attraverso il linguaggio del corpo in modo sottile, poetico, divertente e sempre accessibile ad un pubblico vario, di diverse età e provenienze.

22 agosto S. NICOLO’ Pista Polivalente via Togliatti h.21

CIRCO PITANGA (Israele-Svizzera) – Circus (circo contemporaneo)

INFO LINE:

Cell. 339.6180502 – 349.3542866 www.manicomics.it info@manicomics.it